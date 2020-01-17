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Кабмин продолжает работать в штатном режиме до решения Зеленского, - Гончарук

Новости » Политика     17.01.2020 - 11:43
Кабмин продолжает работать в штатном режиме до решения Зеленского, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Правительство ожидает решения Владимира Зеленского

Правительство продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент Владимир Зеленский не примет решение об отставке премьера Алексея Гончарука, кто на какой позиции будет работать. Об этом Гончарук заявил на часе вопросов к правительству.

Премьер отметил, что заявление написано на имя Дмитрия Разумкова.

"Заявление написано на имя председателя ВР (Дмитрий Разумков, - ред.). Правительство продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто, на какой позиции будет работать", - заявил Гончарук.

В свою очередь, Разумков заявил, что заявление на его имя еще не поступило.

"Нет, заявления нет (об отставке Гончарука, - ред.)", - сказал глава парламента.

Отметим, Фракция партии "Слуга народа" в Верховной раде готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если ее поддержит президент Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня стали известно, что Гончарук подал заявление об отставке президенту. Заявление было написано из-за скандала с прослушкой.

Отметим, представитель правительства в Верховной раде Елена Шуляк заявила, что Зеленский не поддержит отставку премьера.

"Слуга народа" готова поддержать отставку Гончарука и назвала условие В Раде объяснили, почему Гончарук подал заявление президенту, а не в парламент
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