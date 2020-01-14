Гончарук объяснил высокие зарплаты министров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьера.

По его словам, много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах.

"Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали. Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в правительстве", - написал Гончарук.

Он отметил, что нынешнее правительство - первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране - на зарплату от налогоплательщиков, и данные по зарплатам министров являются абсолютно открытыми.

"Сейчас мы видим много манипуляций относительно зарплат работников правительства. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета министров предоставят детализацию с объяснениями", - отметил Гончарук.

"Наша принципиальная позиция - в правительстве не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - добавил он.

Премьер подчеркнул, что министры - это государственные топ-менеджеры и их работа должна соответственно вознаграждаться, потому что на них возложена большая ответственность за результаты их работы.

"Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами", - написал он.

"Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления - только так власть будет работать эффективно", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о высоких премиях министрам и их заместителям.

Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера относительно информации о высоких премиях.

Как известно, 11 декабря министр юстиции Денис Малюська заявил, что может покинуть свою работу, потому что его не устраивает зарплата в 29 тыс. гривен в месяц. Но уже через месяц Малюська заявил, что пока не собирается в отставку со своей должности.