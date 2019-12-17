ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава Минюста пока не собирается в отставку

Новости » Политика     17.12.2019 - 04:52
Глава Минюста пока не собирается в отставку
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Он заявил, что ждет, пока об этом попросит руководство государства

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что пока не збиарається в отставку со своей должности. Об этом он заявил в эфире Свобода слова на ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что напишет заявление только после того, как его об этом попросит руководство государства.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства.Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет", - сказал Малюська.

Как известно, 11 декабря Малюська заявил, что может покинуть свою работу, потому что его не устраивает зарплата в 29 тыс. гривен в месяц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков находится на посту на испытательном сроке до конца года.

Аваков говорил, что не собирается уходить в отставку за дело об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Он отметил, что уйдет в отставку, если почувствует, что не приносит пользу, или обнаружит, что "его принципы не совпадают с тем, что происходит".

Гончарук не видит оснований для отставок в Кабмине Министр инфраструктуры инициировал отставку своего заместителя
Новости Украины отставка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь