Гончарук пояснив високі зарплати міністрів

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єра.

За його словами, багато років в Україні чиновники офіційно отримували по декілька тисяч гривень, а за тіньовими схемами крали десятки та сотні мільйонів доларів або отримували зарплати в конвертах.

"Їм не потрібна була офіційна висока зарплатня, бо вони, офіційно прибідняючись, за кулісами грабували країну і людей. Українців просто обдурювали. Ми припинили ганебну практику тіньових схем та відкатів в уряді", - написав Гончарук.

Він зазначив, що нинішній уряд - перший, міністри якого живуть так, як і представники влади у будь-якій цивілізованій країні - на зарплату від платників податків, і дані щодо зарплат міністрів є абсолютно відкритими.

"Наразі ми бачимо багато маніпуляцій щодо зарплат працівників уряду. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців. Представники Кабінету міністрів нададуть деталізацію з поясненнями", - наголосив Гончарук.

"Наша принципова позиція - в уряді не буде корупціонерів і схем. Припинивши схематоз та зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі", - додав він.

Прем'єр наголосив, що міністри - це державні топ-менеджери і їхня робота має відповідно винагороджуватися, бо на них покладена велика відповідальність за результати їх роботи.

"Саме тому ми впроваджуємо ключові показники ефективності, за якими будуть оцінюватись результати роботи чиновників з відповідними висновками", - написав він.

"Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, окрім цього вони мають завжди пам’ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання - тільки так влада буде працювати ефективно", - додав Гончарук.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про високі премії міністрам та їх заступникам.

Спікер Ради Дмитро Разумков запропонував заслухати міністрів та прем'єра щодо інформації про високі премії.

Як відомо, 11 грудня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що може покинути свою роботу, бо його не влаштовує зарплата у 29 тис. гривень в місяць. Однак уже через місяць Малюська заявив, що поки не збираається у відставку зі своєї посади.