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Гончарук назвал сроки внесения всех сельских земель в Госгеокадастр

Новости » Политика     11.11.2019 - 12:46
Гончарук назвал сроки внесения всех сельских земель в Госгеокадастр
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

До 1 августа следующего года в Госгеокадастр должны быть внесены обсолютно все земли

До 1 августа следующего года в Госгеокадастр должны быть внесены обсолютно все земли сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, говорить о рынке земли невозможно, пока "в базе данных нет порядка".

"Мы неоднократно говорили, что не должно быть и речи о том, что будут какие-то рынки земли, пока в базе данных нет порядка. Я хочу, чтобы вы сегодня убедились, что в этом направлении ведется серьезная работа. И она будет усилена, когда у нас появится новый руководитель", - заявил он

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что иностранцы получат право покупать землю в Украине через четыре года. По его словам, отмена моратория на продажу земель предоставит возможность ликвидировать схемы "серого рынка".

Кроме того, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский спрогнозировал рост цен на землю после запуска земельной реформы. Примерно цена вырастет на 5-10% в следующем году. После снятия моратория цена вырастет на 10-20%.

Ранее РБК-Украина писало, что в бюджете на 2020 год заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли. На удешевление кредитов для желающих купить землю заложено 4,4 мррд гривен.

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Новости Украины Рынок землиАлексей Гончарук
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