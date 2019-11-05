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В Раде спрогнозировали, сколько будет стоить земля после запуска рынка

Новости » Политика     05.11.2019 - 11:20
В Раде спрогнозировали, сколько будет стоить земля после запуска рынка
Фото: Николай Сольский (РБК-Украина)

Глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики прогнозирует рост

Глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский спрогнозировал рост цен не землю после запуска земельной реформы. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, сколько будет стоить земля и от чего будет зависеть цена после запуска рынка, Сольский ответил:

"Мы исходим из того, что рынок земли и так есть. Цена на эмфитевзисы растет каждый год, так же как и арендная плата. Если ничего не делать, то она вырастет на 5-10% в следующем году. После снятия моратория цена вырастет на 10-20%, я думаю", - сказал он.

Он также заявил, что экономический эффект от запуска рынка земли в Украине может достичь нескольких миллиардов долларов в первые 5 лет. Также Сольский отметил, что если эти деньги направить на возобновление нескольких сотен тысяч гектаров полива, это увеличит урожайность и даст возможность выращивать новые для Украины культуры.

Также Сольский заявил, что после запуска рынка земли 90% договоров о купле-продажи будут касаться тех людей, которые уже арендуют землю, а всю землю в стране не скупят 20-30 семей, о чем часто говорят другие политические силы.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев выступает против отмены моратория на продажу земли.

В Раде сомневаются в массовой продаже земли после отмены моратория Соглашения о купле-продажи земли на 90% будут касаться тех, кто уже ее арендует, - нардеп
Новости Украины Рынок землиземельная реформа
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