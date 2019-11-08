Иностранцы получат право покупать землю в Украине через четыре года, - Богдан

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Офисе президента отметили, что преимущество на рынке земли будет у украинцев

Право покупать украинские земли в рамках нового законодательства о земельном рынке иностранцы получат через четыре года. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина, передает РБК-Украина.

По словам главы ОП, в первую очередь преимущества для выкупа земли будут иметь именно украинцы. По крайней мере, в первые годы.

"Неправда, что там иностранцы. Там прерогатива в определенный период, который имеют для выкупа земли - именно украинцы. Именно украинские граждане, которые хотят развивать сельскохозяйственное производство. Иностранцы будут участвовать через четыре года, четыре с чем-то", - заявил Богдан.

По его словам, законопроект об отмене моратория на продажу сельхоз земель предоставит возможность легализовать договор продажи земли, а потому ликвидирует схемы "серого рынка".

"Надо понимать, что в Украине в год может продаваться не более 5% земли. Это статистика. На сегодняшний день этот рынок фактически работает, но этот рынок работает "вчерную". Это рынок продажи земель, когда оформляются ненадлежащие документы, когда крестьян часто обманывают. Денег им не выплачивают, потому что выплачивают какой-то мизер и этим пользуются крупные компании. Мы хотим легализовать, чтобы был официальный договор. Чтобы один украинец мог в другой легально купить землю", - добавил Богдан.

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в свою очередь отметила, на следующей сессионной неделе уже во вторник 12 ноября законопроект об обороте земли могут рассмотреть в сессионном зале Верховной рады.

Напомним, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский спрогнозировал рост цен на землю после запуска земельной реформы. Примерно цена вырастет на 5-10% в следующем году. После снятия моратория цена вырастет на 10-20%.

Ранее РБК-Украина писало, что в бюджете на 2020 год заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли. На удешевление кредитов для желающих купить землю заложено 4,4 мррд гривен.