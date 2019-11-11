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Гончарук назвав терміни внесення всіх сільських земель до Держгеокадастру

Новини » Політика     11.11.2019 - 12:46
Гончарук назвав терміни внесення всіх сільських земель до Держгеокадастру
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

До 1 серпня наступного року до Держгеокадастру мають бути внесені обсолютно всі землі

До 1 серпня наступного року до Держгеокадастру мають бути внесені обсолютно всі землі сільськогосподарського призначення. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, говорити про ринок землі неможливо, поки "в базі даних немає порядку".

"Ми неодноразового говорили, що не повинну бути навіть мови про те, що будуть якісь ринки землі, поки в базі даних немає порядку. Я хочу, щоб ви сьогодні переконалися, що в цьому напрямку ведеться серйозна робота. І вона буде підсилена, коли у нас з'явиться новий керівник", - заявив він.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що іноземці отримають право купувати землю в Україні через чотири роки. За його словами, скасування мораторію на продаж земель надасть можливість ліквідувати схеми "сірого ринку".

Крім цього, голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський спрогнозував зростання цін на землю після запуску земельної реформи. Приблизно ціна зросте на 5-10% у наступному році. Після зняття мораторію ціна зросте на 10-20%.

Раніше РБК-Україна писало, що у Бюджеті на 2020 рік закладені кошти на проведення земельної реформи та запровадження ринку землі. На здешевлення кредитів для охочих купити землю закладено 4,4 млрд гривень.

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