Гончарук назвал источники роста экономики Украины на 40%

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал источники роста экономики Украины, которая согласно планам правительства, должна вырасти на 40% за пять лет. Об этом он сказал брифинге после заседания Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил премьер, правительство рассчитывает, на рост ВВП Украины не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.

"За счет чего? За счет иностранных инвестиций, либерализации экономики, снижения роли государства на рынках, что создаст более благоприятные условия для бизнеса. Мы рассчитываем, что бизнес будет развиваться принципиально на другом уровне интенсивности", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук 2 сентября заявил, что экономика Украины в течение следующих пяти лет вырастет на 40%.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство хотело бы видеть в Украине рост ВВП минимум на 5-7% в год, чтобы понемногу приближаться к развитым странам.

Напомним, Национальный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 2020 года с 2,9% до 3,2%. По оценкам НБУ, основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос.