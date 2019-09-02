Гончарук назвав джерела зростання економіки України на 40%

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав джерела зростання економіки України, яка згідно з планами уряду, має зрости на 40% за п'ять років. Про це він сказав брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив прем'єр, уряд розраховує на зростання ВВП України не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.

"За рахунок чого? За рахунок іноземних інвестицій, лібералізації економіки, зниження ролі держави на ринках, що створить більш сприятливі умови для бізнесу. Ми розраховуємо, що бізнес буде розвиватися на принципово іншому рівні інтенсивності", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 вересня заявив, що економіка України протягом наступних п'яти років зросте на 40%.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд хотів би бачити в Україні зростання ВВП щонайменше на 5-7% в рік, щоб потроху наближатися до розвинених країн.

Нагадаємо, Національний банк поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту в Україні у 2019 році з 2,5% до 3,0%. Крім того, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП України до 2020 року з 2,9% до 3,2%. За оцінками НБУ, основним драйвером економічного зростання в наступні роки буде залишатися внутрішній попит.