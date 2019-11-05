Гончарук назвал главные принципы проекта госбюджета-2020

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Кабмин хочет уменьшить долги и не повышать налоги

Премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению назвал главные принципы документа. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, во-первых, очень важно не наращивать государственный долг, поскольку в 2020 год каждая третья гривна из бюджета пойдет на погашение долгов. "Долги мы не наращиваем, мы их погашаем", - сказал он.

"Второе, в этом бюджете мы не предлагаем повышать налоги", - сказал премьер и добавил, что нужно создать условия для развития бизнеса.

Гончарук также заявил, что Кабмин планирует сокращать расходы обслуживание государственного аппарата. По его словам, в этом проекте на 2020 год расходы по этим статьям снижены на 10%.

"И третье, мы фактически создаем условия для развития цифровой экономики. Это новый этап, новая составляющая нашей экономики, в которую мы должны инвестировать", - добавил он.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год на социальную сферу заложено 293 млрд грн, на обслуживание государственного долга - 145,1 млрд грн.

Отметим 18 октября Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении.