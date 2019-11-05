Гончарук назвав головні принципи проекту держбюджету-2020

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін хоче зменшити борги і не підвищувати податки

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації проекту державного бюджету на 2020 рік до другого читання назвав головні принципи документу. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, по-перше, дуже важливо не нарощувати державний борг, оскільки у 2020 рік кожна третя гривня з бюджету піде на погашення боргів. "Борги ми не нарощуємо, ми їх погашаємо", - сказав він.

"Друге, у цьому бюджеті ми не пропонуємо підвищувати податки", - сказав прем'єр і додав, що потрібно створити умови для розвитку бізнесу.

Гончарук також заявив, що Кабмін планує скорочувати витрати обслуговування державного апарату. За його словами, в цьому проекті на 2020 рік витрати за цими статтями знижені на 10%.

"І третє, ми фактично створюємо умови для розвитку цифрової економіки. Це новий етап, нова складова нашої економіки, в яку ми повинні інвестувати", - додав він.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік на соціальну сферу закладено 293 млрд грн, на обслуговування державного боргу - 145,1 млрд грн.

Відзначимо 18 жовтня Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік в першому читанні.