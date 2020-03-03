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Гончарук написав заяву про відставку, - Разумков

Новини » Політика     03.03.2020 - 20:19
Гончарук написав заяву про відставку, - Разумков
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Разумков заявив на засіданні фракції, що Гончарук написав заяву про відставку

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і вона вже надійшла у Верховну раду. Про це сказав Дмитро Разумков під час засідання фракції, повідомили джерела РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський пропонує нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

"Разумков підтвердив на засіданні фракції, заяву вже надійшло в парламент", - заявило джерело.

Нагадаємо, сьогодні ввечері почалося засідання фракції "Слуги народу". На засідання приїхав президент Володимир Зеленський.

Крім того, на вечірньому засіданні фракції "Слуга народу" можуть прийняти рішення про відставку глави уряду Олексія Гончарука і генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Зазначимо, що джерела РБК-Україна в "Слуги народу" вважали, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подасть заяву про відставку. За словами співрозмовника агентства, питання може бути вирішено після засідання фракції за участю президента.

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