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В правительстве обещают, что зарплаты шахтерам выплатят сегодня

Новости » Общество     13.11.2019 - 16:47
В правительстве обещают, что зарплаты шахтерам выплатят сегодня
Иллюстративное фото (Andrew Burton/Getty Images)

На это направили дополнительный 1 млрд гривен

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что задолженности по зарплатам шахтерам выплатят уже сегодня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.

Отмечается, что ранее министерство просило у Минфина о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", чтобы увеличить объем бюджетных ассигнований на 4 066,0 млн грн. Однако согласовать удалось лишь 1 млрд грн на выплату задолженности шахтерам.

"31 октября Верховная рада приняла проект закона № 2283 о внесении изменений в госбюджет на 2019 год, согласно которым дополнительное финансирование в размере 1 млрд грн должны направить на погашение задолженности перед шахтерами. Все средства для расчетов с шахтерами будут на казначейских счетах уже сегодня", - говорится в сообщении.

В правительстве обещают, что зарплаты шахтерам выплатят сегодня

Ранее сообщалось, что на шахте "Горская" в Луганской области, в трех километрах от линии разграничения, шахтеры уже четыре месяца не получают зарплату.

РБК-Украина писало, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель ранее сообщал, что на погашение долга по заработной плате перед шахтерами будет выделен один миллиард гривен.

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