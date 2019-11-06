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Зеленский требует собрать Кабмин из-за долгов на заводах "Укроборонпрома"

Новости » Политика     06.11.2019 - 17:45
Зеленский требует собрать Кабмин из-за долгов на заводах "Укроборонпрома"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На заводах "Укроборонпрома" образовались долги по зарплате на более 460 млн гривен

Президент Украины Владимир Зеленский требует собрать заседание Кабмина из-за больших задолженностей по зарплате на заводах "Укроборонпрома". Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам визита в Харьковскую область.

Сообщается, что Зеленский провел встречи с коллективами трех харьковских заводов, которые входят в "Укроборонпром". Также сообщается, что по состоянию на 1 ноября 2019 предприятия государственного концерна должны работникам 463 млн гривен.

"Задолженность по заработной плате на этих заводах - до четырех лет. Очень низкая заработная плата", - отметил Зеленский.

Он также призвал гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса провести консультации с правительством по решению вопроса погашения задолженности по зарплате.

"Премьер-министр должен собрать все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов. Чтобы мы понимали, кто является заказчиком, сколько танков. Почему мы делаем продукцию для Таиланда, а для Украины не делаем? Почему у нас есть замечательные самолеты, замечательные конструкторы, а мы ничего не производим и ничего не летает?", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин выделил миллиард гривен на зарплаты шахтерам.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУкроборонпромзарплата
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