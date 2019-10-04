Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал новый макроэкономический прогноз. Об этом он сказал в ходе презентации Программы действий Кабинета министров в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, прогноз будет готов через несколько недель.

"По поводу педагогов. Мы предложили бюджет к первому чтению. В этом бюджете мы исходили из того макроэкономического прогноза, который у нас на тот момент был. Это весна. Весенний макропрогноз мы считаем не очень актуальным. Поэтому в ближайшее время, уже через пару недель, мы получим новый макропрогноз с новым прогнозом роста. Там мы увидим сколько доходов мы получим как государство в следующем году. Исходя из этого, мы и будем определять цифры, расходы на обеспечение, в том числе педагогов", - заявил Гончарук, отвечая на вопрос о пересмотре объема финансирования работников образования.

Напомним, номинальный внутренний валовой продукт Украины в 2020 году вырастет до 4551,7 млрд грн, о чем свидетельствуют расчеты Министерства экономического развития и торговли к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина, председатель Рады Дмитрий Разумков анонсировал, что Верховная рада может рассмотреть государственный бюджет на 2020 год в первом чтении 18 октября. Разумков отметил, что бюджетный комитет до 15 октября должен проработать предложения депутатов ВР к бюджету-2020.

Добавим также, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что почти треть государственного бюджета на 2020 год направлена ​​на обслуживание государственного долга.