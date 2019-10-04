Комитет рекомендует ВР принять Программу действий Кабмина

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

В пятницу Рада должна рассмотреть документ в ходе пленарного заседания

Комитет парламента по вопросам экономического развития рассмотрел Программу деятельности Кабинета министров Украины и рекомендовал Верховной раде ее принять. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета рассмотрели документ в ходе заседания в четверг, 3 октября. В ходе него министр экономики Тимофей Милованов заявил, что главными приоритетами Программы правительства являются создание новых рынков, развитие рынка труда путем создания новых рабочих мест и увеличение экспорта Украины.

"Правительство будет поддерживать тех, кто будет создавать рабочие места. Должны дать украинскому рынку, украинскому бизнесу работать без ограничений. И мы будем поддерживать те отрасли, те комплексы, которые создают рабочие места", - подчеркнул глава министерства.

Отвечая на вопросы народных депутатов по поводу рынка земли, он подчеркнул, что правила аренды изменяться не будут.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что правительство будет уделять особое внимание бюджетной децентрализации. По ее словам, программой предусмотрено, что местные налоги будут увеличены на 12%, а на трансферты местным бюджетам предусмотрено 151,1 млрд грн. При этом ресурсы местных бюджетов будут расти, начиная уже с 2020 года.

Отвечая на вопрос о том, что в документе предусмотрено, что не менее 70% государственных учебных заведений ограничат финансирование, Милованов отметил, что это делается для того, чтобы начать конкуренцию между высшими учебными заведениями, а не забирать у них деньги.

Также в программе предусмотрено, что за пять последующих лет Кабмин планирует увеличить экспорт вдвое. По словам министра экономики, для достижения таких показателей правительство планирует пойти на снижение пошлин на товары, снятие тарифов на услуги и другие существенные послабления для ведения бизнеса.

"Правительство планирует значительно повысить привлечение инвестиций в экспортно-ориентированную продукцию", - добавил Милованов.

"По результатам обсуждения комитет по вопросам экономического развития подавляющим большинством голосов поддержал Программу деятельности Кабинета министров Украины и принял решение рекомендовать Верховной раде Украины принять ее", - сказано в сообщении.

Напомним, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что на заседании фракции "Слуга народа" принято решение поддержать Программу действий Кабинета министров.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 сентября в Верховной раде был зарегистрирован проект постановления №2186 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" и появился текст самого документа.

Кабинет министров презентовал программу 30 сентября.

Отметим, в программе действий правительства заложено привлечение прямых иностранных инвестиций в размере 50 млрд долларов в течение следующих 5 лет.