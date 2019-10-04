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Гончарук анонсував новий макроекономічний прогноз

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За словами прем'єра, новий прогноз буде готовий за кілька тижнів

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував новий макроекономічний прогноз. Про це він сказав у ході презентації Програми дій Кабінету міністрів у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, прогноз буде готовий через кілька тижнів.

"З приводу освітян. Ми запропонували бюджет до першого читання. У цьому бюджеті ми виходили з того макроекономічного прогнозу, який у нас на той момент був. Це весна. Весняний макропрогноз ми вважаємо не дуже актуальним. Тому найближчим часом, уже за пару тижнів, ми матимемо новий макропрогноз з новим прогнозом зростання. Там ми побачимо скільки доходів ми матимемо як держава в наступному році. Виходячи з цього, ми і будемо визначати цифри, видатки на забезпечення, у тому числі освітян", - заявив Гончарук, відповідаючи на питання щодо перегляду обсягу фінансування освітян.

Нагадаємо, номінальний внутрішній валовий продукт України в 2020 році зросте до 4551,7 млрд грн, про що свідчать розрахунки Міністерства економічного розвитку і торгівлі до проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав у Верховну раду.

Як писало РБК-Україна, голова Ради Дмитро Разумков анонсував, що Верховна рада може розглянути державний бюджет на 2020 рік у першому читанні 18 жовтня. Разумков зазначив, що бюджетний комітет до 15 жовтня має опрацювати пропозиції депутатів ВР до бюджету-2020.

Додамо також, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік спрямована на обслуговування державного боргу.

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