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Гончаренко объяснил, в чем минусы законопроекта о земле

Новости » Политика     06.02.2020 - 21:18
Гончаренко объяснил, в чем минусы законопроекта о земле
Фото: Алексей Гончаренко (facebook.com)

Нардеп убежден, украинская земля должна принадлежать украинцам

Украинская земля должна принадлежать украинцам, так как это вопрос нацбезопасности. Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с трибуны Верховной рады Украины, представляя поправки в законопроект о рынке земли.

"Монобольшинство во главе с Зеленским предлагают пагубную латиноамериканскую модель не рынка земли, а настоящего земельного базара. На самом деле Украина нуждается в такой ​​реформе, которая создаст крепкий средний класс фермеров в селах. Тогда фермеры смогут прокормить себя и развивать свои хозяйства. Специально для "слуг" я подготовил специальную визуализацию, специальные слайды, как в школе. Возможно, с помощью картинок некоторым из них будет понятнее, почему покупать землю надо позволить только гражданам, проживающим в той области, где они хотят купить участок, или на смежной территории. Таким образом мы не допустим манипуляций, когда, например, жители Киева будут скупать землю в Одесской области. Именно это и есть европейская модель", - рассказал Гончаренко.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. После этого в документ было внесено более 4000 поправок.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 6 февраля 2020 года народные депутаты начали рассматривать законопроект во втором чтении. Во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с просьбой проголосовать за законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня.

По состоянию на вечер, 6 февраля, Верховная рада рассмотрела менее 200 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев.

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