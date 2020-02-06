Гончаренко пояснив, в чому мінуси законопроекту про землю

Фото: Олексій Гончаренко (facebook.com)

Нардеп переконаний, українська земля повинна належати українцям

Українська земля повинна належати українцям, так як це питання нацбезпеки. Про це заявив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко з трибуни Верховної ради України, представляючи поправки в законопроект про ринок землі.

"Монобільшість на чолі з Зеленським пропонує згубну латиноамериканську модель не ринку землі, а справжнього земельного базару. Насправді ж Україна потребує таку реформу, щоб був створений міцний середній клас фермерів на селі. Аби фермери могли прогодувати себе та розвивати свої господарства. Спеціально для "слуг" я підготував спеціальну візуалізацію, спеціальні слайди, як у школі. Можливо, так за допомогою картинок декотрим з них буде зрозуміліше, чому купувати землю треба дозволити лише громадянам, які проживають у тій області, де вони хочуть купити ділянку, або на суміжній території. Таким чином ми не допустимо маніпуляцій, коли, наприклад, мешканці Києва будуть скуповувати землю на Одещині. Саме це і є європейська модель", - розповів Гончаренко.

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про ринок землі. Після цього в документ було внесено понад 4000 поправок.

Як повідомляло РБК-Україна, у четвер, 6 лютого 2020 року народні депутати почали розглядати законопроект у другому читанні. Під час ранкового засідання фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з проханням проголосувати за законопроект "Про обіг землі" у другому читанні за два дні.

Станом на вечір, 6 лютого, Верховна рада розглянула менше 200 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

У фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.