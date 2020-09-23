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В Гомеле начались задержания

Гомель, Среда 23 сентября 2020 21:29
В Гомеле начались задержания
Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: Андрей Козловский

В белорусском Гомеле начались задержания людей. Они пытались протестовать против инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщается, пунктом сбора протестующих был железнодорожный вокзал, однако по состоянию на 18:00 там собрались милиционеры, спецназовцы и военные грузовики с автозаками. После этого организаторы митингов перенесли собрание до центрального рынка. Некоторые люди туда поехали, их задержали.

Также известно о задержании спецназовцами около 40 человек возле универмага.

Отметим, сегодня в Беларуси началась новая волна протестов. По всей стране проходят задержания.

Напомним, вечером 23 сентября возле стелы "Минск - город герой" начались жесткие задержания протестующих. В сети публиковались видео, на которых было зафиксировано применение водометов против демонстрантов.

Во время жесткого разгона акции протеста против Александра Лукашенко задержали более 10 митингующих.

Также РБК-Украина писало, что белорусская милиция перешла на усиленный режим несения службы через запланированные акции протеста в стране.

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