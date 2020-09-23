У Гомелі розпочалися затримання

Фото: протесты в Беларуси (nn.by)

У білоруському Гомелі відбулися затримання людей. Вони намагалися протестувати проти інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляється, пунктом збору протестувальників був залізничний вокзал, однак станом на 18:00 там зібралися міліціонери, спецназівці та військові вантажівки з автозаками. Після цього організатори мітингів перенесли зібрання до центрального ринку. Деякі люди туди поїхали, їх затримали.

Також відомо про затримання спецпризначенцями близько 40 людей біля універмагу.

Зазначимо, сьогодні в Білорусі почалась нова хвиля протестів. По всій країні проходять затримання.

Нагадаємо, ввечері 23 вересня біля стели "Мінськ - місто герой" почалися жорсткі затримання протестувальників. У мережі публікувалися відео, на яких було зафіксовано застосування водометів проти демонстрантів.

Під час жорсткого розгону акції протесту проти Олександра Лукашенка затримали понад 10 мітингувальників.

Також РБК-Україна писало, що білоруська міліція перейшла на посилений режим несення служби через заплановані акції протесту в країні.