Головування Росії у Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів, - Боррель

Європейський Союз протистоятиме будь-яким зловживанням з боку РФ під час її головування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
"Сьогоднішнє головування Росії в Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів", - вказав політик.
Боррель зазначив, що попри те, що РФ є постійним членом Ради безпеки, вона весь час порушує саму суть правових рамок Організації Об'єднаних Націй.
"ЄС протистоятиме будь-яким зловживанням з боку Росії під час її головування", - додав високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що країнам-учасницям Радбезу ООН необхідно забезпечити умови, за яких РФ не зможе зловживати своїм головуванням.
Більш детально про те, чому Росія все ж таки почала головувати в Радбезі ООН, незважаючи на війну проти України, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.