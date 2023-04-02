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Председательство России в Совбезе ООН уместно для первоапрельского Дня дураков, - Боррель

Фото: Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Европейский Союз будет противостоять любым злоупотреблениям со стороны РФ во время ее председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Сегодняшнее председательство России в Совбезе ООН уместно для первоапрельского Дня дураков", - указал политик.

Боррель отметил, что, несмотря на то, что РФ является постоянным членом Совета безопасности, она все время нарушает саму суть правовых рамок Организации Объединенных Наций.

"ЕС будет противостоять любым злоупотреблениям со стороны России во время ее председательства", - добавил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что странам-участникам Совбеза ООН необходимо обеспечить условия, при которых РФ не сможет злоупотреблять своим председательством.

Более подробно о том, почему Россия все же начала председательствовать в Совбезе ООН, несмотря на войну против Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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ООНРоссийская ФедерацияЖозеп БоррельЕвросоюз