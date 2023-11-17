Главу ВВК задержали на Буковине, он требовал взятку у раненого военного (фото)
Председатель военно-врачебной комиссии на Буковине требовал взятку у раненого военного для оформления инвалидности. Правоохранители его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"Требовал взятку от военнослужащего ВСУ за получение группы инвалидности: на Буковине полиция задержала председателя ВВК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские разоблачили во взяточничестве заместителя генерального директора больницы - председателя военно-врачебной комиссии.
Сколько денег требовал глава ВВК
Полиция пишет, что к нему за консультацией относительно документов для получения группы инвалидности обратился военный ВСУ, который получил ранения в зоне боевых действий.
Фото: Задержание (t.me/UA_National_Police)
Чиновник пообещал посодействовать в получении положительного заключения МСЭК за 500 долларов. Фигуранта задержали во время получения неправомерной выгоды. Ему избрана мера пресечения.
Изменения в военно-врачебных комиссиях
Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.
Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.
РБК-Украина ранее рассказывало, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.
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