Ворог просунувся під Покровськом, Роботиним та Донецьком: карти ISW

В Україні на фронті фіксується просування російських окупантів на південний схід від Покровська, на південний захід від Донецька та на північний схід від Роботиного. Загарбники могли підійти підійшли до іншої ділянки траси Вугледар - Костянтинівка в рамках своїх тактичних зусиль.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

На півночі Харківської області 21 серпня тривали обмежені позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев зазначив, що окупанти зменшили використання тактичної авіації по Харківській області, щоб пріоритетно завдавати авіаударів в інших районах театру бойових дій і в Курській області

За його словами, контингент російських загарбників залишається заблокованим на Вовчанському агрегатному заводі, але вони не можуть атакувати вихід із заводу, оскільки ЗСУ контролюють усі логістичні шляхи до та з нього.

Бої тривали біля Липців і Глибокого, а також у Вовчанську та навколо нього.

Операція №2 - Луганська область

21 серпня на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна тривали обмежені позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ атакували в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки та Берестового, біля Стельмахівки, Андріївки, Сергіївки, Новосергіївки, Новосадового, Макіївки, Греківки, Торського та Діброви 20 і 21 серпня.

Операція №3 - Донецька область

20 і 21 серпня російські окупанти продовжували обмежені наступальні операції на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки та на південь від Сіверська в районі Переїзного.

Під час наступальних дій 20 і 21 серпня у загарбників не було підтвердженого просування на напрямку Часового Яру.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру, біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Предтечиного 20 і 21 серпня.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ зміцнили свої позиції в лісі на південь від Григорівки на ділянці шириною до 2,36 км, і що елементи російської бригади начебто продовжували діяти поблизу Григорівки.

Російський блогер розповідав, що путінські війська просунулися на південний схід від Оріхово-Василівки, але в ISW не знайшли підтвердження цього твердження.

Глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов 21 серпня заявив про начебто захоплення Нью-Йорку, але українські військові джерела продовжують повідомляти, що ЗСУ все ще контролюють 20% населеного пункту.

Джерело в українській бригаді, яка діяла на Торецькому напрямку, повідомило ЗМІ, що ситуація в Нью-Йорку дуже складна, оскільки окупанти постійно атакують селище невеликими штурмовими групами, але ЗСУ все ще контролюють близько 20% Нью-Йорка.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в полях на північний схід від Дружби, на північному заході н.п. Північне, та у східному районі Торецька.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що загарбники штурмували поблизу Торецька, біля Залізного, Неліпівки, Нью-Йорка та Пантелеймонівки 20 і 21 серпня.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, показують, що окупанти просунулися в північно-західній Журавці, а деякі російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ захопили це село.

При цьому в ISW не спостерігали візуальних доказів, які б підтверджували просування росіян у крайній північно-західній частині Журавки, а також про контроль РФ над усім н.п.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися на північний схід від Гродівки та на північний схід від Новогродівки, на південь від Миколаївки та на північ від н.п. Птиче.

Також російські блогери розповідали, що війська РФ начебто захопили Комишівку, але в ISW поки не знайшли візуальних доказів.

В Міноборони РФ заднім числом оголосило 21 серпня про окупацію н.п. Желанне, а експерти ISW оцінюють, що війська РФ, ймовірно, захопили його близько 18 серпня.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки та Калинового, біля Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки, Птиче та Скучного.

20 і 21 серпня війська РФ продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські загарбники нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 і 21 серпня, показують, що війська РФ просунулися на північ від Костянтинівки та на південний схід від Водяного.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська також просуваються на північний захід від Парасковіївки.

21 серпня російські окупанти також продовжували наступальні дії під Побєдою.

Російський блогер зазначив, що війська РФ нещодавно підійшли до іншої ділянки траси O-0532 (T-0524) Вугледар-Костянтинівка поблизу Вугледара, що узгоджується з оцінкою ISW щодо просування росіян у цьому районі.

"Російські війська досягли своєї давньої тактичної мети - вийти на трасу О-0532 і перерізати українську наземну лінію зв'язку між Вугледаром і Костянтинівкою 2 серпня, хоча ці досягнення істотно не вплинули на операції ні Росії, ні України в цьому районі в наступні тижні", - йдеться у звіті аналітиків.

Ані російські, ані українські джерела не повідомляли про атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 21 серпня.

"Південна вісь"

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, показують, що окупанти просунулися в західній Запорізькій області до південної околиці Лугівського.

Деякі російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ готуються до наступальних дій у Запорізькій області, а один із блогерів увечері 20 серпня заявив, що українські війська почали наступальну операцію поблизу Пологів.

Окупаційний "сенатор" Запорізької області Дмитро Рогозін та кілька "воєнкорів" спростували заяви про активізацію ЗСУ будь-де в Запорізькій області, та звинуватили інших російських коментаторів у надмірному розгоні неправдивої інформації та створенні паніки.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що 20 і 21 серпня російські загарбники атакували біля Новоданилівки та Малої Токмачки.

Війська РФ продовжували безуспішні наземні атаки на лівому березі Херсонської області 20 і 21 серпня, без жодного просування.

Російські загарбники завдали ударів з безпілотників, артилерії та авіації по населених пунктах та цивільній інфраструктурі на західному березі Херсонської області.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 21 серпня інформували, що протягом доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень.

Також у військовому відомстві розповіли, що найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку в Донецькій області, де російські загарбники продовжують активні штурмові дії.