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Главную задачу выполнили. Третья штурмовая раскрыла детали наступления в Харьковской области

Харьковская область, Четверг 22 августа 2024 19:54
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Главную задачу выполнили. Третья штурмовая раскрыла детали наступления в Харьковской области Фото: Третья штурмовая раскрыла подробности наступления (facebook.com ab3 army)
Автор: Карина Левицкая

Военные Третьей штурмовой бригады наступают в Харьковской области. По их данным Украина удачно возвращает территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Третьей отдельной штурмовой бригады.

"В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км2", - сообщили в бригаде.

Командир бригады полковник Андрей Билецкий заявил, что главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ.

"На данную минуту эта задача выполнена", - отметил он.

В бригаде отметили, что за четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, а значительное количество техники и вооружения было разбито или поражено.

"Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь - штурмовики", - сказал командир бригады.

По данным Билецкого, соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага.

Командир бригады пояснил, что штурмовые действия отвели удар врага с направления Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

"Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной арты. Противник пытается вернуть утраченное. Но Третья штурмовая держит рубежи!", - подчеркнул Билецкий.

Бои в Харьковской области

Напомним, что еще вчера, 21 августа, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин анонсировал успехи в Харьковской области.

В то же время Жорин сообщил, что Третья штурмовая провела успешные наступательные действия в Харьковской области.

Институт изучения войны тем временем отметил, что в течение вчерашних суток на севере Харьковской области продолжались ограниченные позиционные боевые действия. Однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

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