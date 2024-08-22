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Третя штурмова провела успішні наступальні дії у Харківській області, - Жорін

Україна, Четвер 22 серпня 2024 15:25
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Третя штурмова провела успішні наступальні дії у Харківській області, - Жорін Фото: Третя штурмова провела успішні наступальні дії у Харківській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Третьої штурмової бригади провели успішні наступальні дії у Харківській області. Деталі даної операції будуть повідомлені згодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна в Telegram.

"Маємо хороші новини на своєму напрямку", - повідомив Жорін.

Він розповів, що у зоні відповідальності їх Третьої штурмової бригади в Харківській області були проведені успішні наступальні дії.

"Деталі згодом", - зауважив він.

Бої в Харківській області

Нагадаємо, що заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ще вчора анонсував успіхи на фронті.

Жорін зауважив, що бригада провела успішні локальні наступальні дії. Однак він також підкреслив, що на інших ділянках фронту ситуація залишається вкрай складною.

Зазначимо також, що за даними Інституту вивчення війни, протягом вчорашньої доби на півночі Харківської області тривали обмежені позиційні бойові дії. Проте підтверджених змін лінії фронту наразі не було.

Водночас речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев повідомляв, що російські військові зменшили використання тактичної авіації по області.

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