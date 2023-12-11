ЄС може відкласти початок переговорів про вступ України на березень через Угорщину, - ЗМІ

Початок переговорів про вступ України до Європейського союзу можуть відкласти аж до березня 2024 року. Причина цього - позиція Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Зазначається, що на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня будуть обговорюватися відразу декілька питань, які стосуються України. Перше з них - це початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.

Видання наголошує, що забезпечення нової фінансової допомоги від Європи є критично важливим на тлі проблем з узгодженням фінансування у США.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що буде блокувати питання України. Він вимагає від ЄС "стратегічну дискусію" щодо підтримки Києва.

Європейські дипломати вважають, що заявки Грузії, Боснії та Герцеговини щодо їх приєднання до ЄС Орбан підтримав, але вони проваляться, якщо Угорщина накладе вето на Україну.

Високопоставлені дипломати ЄС у коментарі Euractiv заявили, що у разі блокування Угорщиною питань підтримки України початок переговорів щодо вступу можуть перенести на березень.

"Ті, хто очікує, що Орбан поступиться, описали можливий компроміс, перенісши початок переговорів з Україною на березень за остаточних умов. Інші хвилюються, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати", - зазначає видання.

Саміт лідерів ЄС

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії.

За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися до 16 грудня. Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністри закордонних справ європейських країн на засіданні Ради ЄС сьогодні обговорять гарантії безпеки для України. Можливі варіанти також винесуть на саміт європейських лідерів.