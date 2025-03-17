Головному психіатру ЗСУ Друзю продовжили тримання під вартою

Шевченківський райсуд Києва продовжив тримання під вартою головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Друзя підозрюють у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Йому надана можливість внести заставу в розмірі понад 49 мільйонів гривень.

Шевченківський райсуд Києва продовжив до 21 квітня тримання під вартою Олега Друзя.

Справа Друзя

Нагадаємо, 21 січня Служба безпеки України повідомила, що затримала головного психіатра ЗСУ, який також обіймає посаду заступника голови Центральної ВЛК.. Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Олега Друзя.

Його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, протягом повномасштабної війни чиновник збагатився на понад мільйон доларів. Він придбав приватний та земельні ділянки будинок під Києвом, дві квартири в Києві та одну в Одесі, а також чотири елітні авто.

Шевченківський районний суд Києва 22 січня обрав фігуранту запобіжний захід - перебування під вартою з можливістю вийти під заставу, розмір якої 49 млн гривень.

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