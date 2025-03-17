Головному психіатру ЗСУ Друзю продовжили тримання під вартою
Шевченківський райсуд Києва продовжив тримання під вартою головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. Його підозрюють у незаконному збагаченні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Шевченківський райсуд Києва продовжив до 21 квітня тримання під вартою Олега Друзя.
Йому надана можливість внести заставу в розмірі понад 49 мільйонів гривень.
Друзя підозрюють у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Справа Друзя
Нагадаємо, 21 січня Служба безпеки України повідомила, що затримала головного психіатра ЗСУ, який також обіймає посаду заступника голови Центральної ВЛК.. Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Олега Друзя.
Його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
За даними слідства, протягом повномасштабної війни чиновник збагатився на понад мільйон доларів. Він придбав приватний та земельні ділянки будинок під Києвом, дві квартири в Києві та одну в Одесі, а також чотири елітні авто.
Шевченківський районний суд Києва 22 січня обрав фігуранту запобіжний захід - перебування під вартою з можливістю вийти під заставу, розмір якої 49 млн гривень.
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