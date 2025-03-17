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Головному психіатру ЗСУ Друзю продовжили тримання під вартою

Понеділок 17 березня 2025 16:14
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Головному психіатру ЗСУ Друзю продовжили тримання під вартою Фото: головний психіатр ЗСУ Олег Друзь (кадр з відео)
Автор: Владислава Ткаченко

Шевченківський райсуд Києва продовжив тримання під вартою головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Шевченківський райсуд Києва продовжив до 21 квітня тримання під вартою Олега Друзя.

Йому надана можливість внести заставу в розмірі понад 49 мільйонів гривень.

Друзя підозрюють у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Справа Друзя

Нагадаємо, 21 січня Служба безпеки України повідомила, що затримала головного психіатра ЗСУ, який також обіймає посаду заступника голови Центральної ВЛК.. Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Олега Друзя.

Його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, протягом повномасштабної війни чиновник збагатився на понад мільйон доларів. Він придбав приватний та земельні ділянки будинок під Києвом, дві квартири в Києві та одну в Одесі, а також чотири елітні авто.

Шевченківський районний суд Києва 22 січня обрав фігуранту запобіжний захід - перебування під вартою з можливістю вийти під заставу, розмір якої 49 млн гривень.

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