ua en ru
Вт, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

За час війни розбагатів на 1 млн доларів: СБУ затримала головного психіатра ЗСУ

Україна, Вівторок 21 січня 2025 11:04
UA EN RU
За час війни розбагатів на 1 млн доларів: СБУ затримала головного психіатра ЗСУ Фото: під час обшуків слідчі СБУ знайшли 152 тис. доларів та 34 тис. євро (https://ssu.gov.ua/)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України затримала головного психіатра Збройних сил, який є заступником голови Центральної ВЛК. Він вирішував питання щодо придатності до проходження служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах - затриманим є Олег Друзь.

Посадовець протягом повномасштабного вторгнення "заробив" понад 1 млн доларів.

При цьому він не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших людей.

Розслідування встановило, що, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав приватний будинок в Обухівському районі Київської області; 2 квартири в Києві; квартиру в Одесі; 2 земельні ділянки в Обухівському районі; авто BMW Х7 2024 р.в.; BMW Х7 2022 р.в.; BMW Х5 2023 р.в.; BMW Х3 2022 р.в.; інше майно.

Під час обшуків знайдено також 152 тис. доларів та 34 тис. євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу. За це передбачено 10 років позбавлення волі.

Скандали з ВЛК

Після початку повномасштабного вторгнення ВЛК та ТЦК регулярно опиняються в центрі скандалів. Так, 19 січня поліція викрила групу лікарів ВЛК у Дніпрі. Фігуранти за хабар "приписували" військовозобов'язаним ВІЛ для зняття з обліку.

17 січня у соцмережах з'явилося відео, у якому представники ТЦК звинувачуються нібито у побитті таксиста та пошкодженні його авто, і це начебто сталося у Харкові. Однак інформація не відповідає дійсності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ВЛК
NEWS
РФ вночі запустила чотири "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО
РФ вночі запустила чотири "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО
DAILY
Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою