Главному психиатру ВСУ Друзю продлили содержание под стражей
Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей главного психиатра ВСУ Олега Друзя. Его подозревают в незаконном обогащении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Шевченковский райсуд Киева продлил до 21 апреля содержание под стражей Олега Друзя.
Ему предоставлена возможность внести залог в размере более 49 миллионов гривен.
Друзя подозревают в незаконном обогащении на более миллиона долларов США после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Дело Друзя
Напомним, 21 января Служба безопасности Украины сообщила, что задержала главного психиатра ВСУ, который также занимает должность заместителя председателя Центральной ВВК. Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Олеге Друзя.
Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
По данным следствия, в течение полномасштабной войны чиновник обогатился более чем на миллион долларов. Он приобрел частный и земельные участки дом под Киевом, две квартиры в Киеве и одну в Одессе, а также четыре элитных авто.
Шевченковский районный суд Киева 22 января избрал фигуранту меру пресечения - пребывание под стражей с возможностью выйти под залог, размер которого 49 млн гривен.
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