Главному психиатру ВСУ Друзю продлили содержание под стражей

Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей главного психиатра ВСУ Олега Друзя. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Друзя подозревают в незаконном обогащении на более миллиона долларов США после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ему предоставлена возможность внести залог в размере более 49 миллионов гривен.

Шевченковский райсуд Киева продлил до 21 апреля содержание под стражей Олега Друзя.

Дело Друзя

Напомним, 21 января Служба безопасности Украины сообщила, что задержала главного психиатра ВСУ, который также занимает должность заместителя председателя Центральной ВВК. Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Олеге Друзя.

Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

По данным следствия, в течение полномасштабной войны чиновник обогатился более чем на миллион долларов. Он приобрел частный и земельные участки дом под Киевом, две квартиры в Киеве и одну в Одессе, а также четыре элитных авто.

Шевченковский районный суд Киева 22 января избрал фигуранту меру пресечения - пребывание под стражей с возможностью выйти под залог, размер которого 49 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.