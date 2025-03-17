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Главному психиатру ВСУ Друзю продлили содержание под стражей

Понедельник 17 марта 2025 16:14
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Главному психиатру ВСУ Друзю продлили содержание под стражей Фото: главный психиатр ВСУ Олег Друзь (кадр из видео)
Автор: Владислава Ткаченко

Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей главного психиатра ВСУ Олега Друзя. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Шевченковский райсуд Киева продлил до 21 апреля содержание под стражей Олега Друзя.

Ему предоставлена возможность внести залог в размере более 49 миллионов гривен.

Друзя подозревают в незаконном обогащении на более миллиона долларов США после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Дело Друзя

Напомним, 21 января Служба безопасности Украины сообщила, что задержала главного психиатра ВСУ, который также занимает должность заместителя председателя Центральной ВВК. Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Олеге Друзя.

Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

По данным следствия, в течение полномасштабной войны чиновник обогатился более чем на миллион долларов. Он приобрел частный и земельные участки дом под Киевом, две квартиры в Киеве и одну в Одессе, а также четыре элитных авто.

Шевченковский районный суд Киева 22 января избрал фигуранту меру пресечения - пребывание под стражей с возможностью выйти под залог, размер которого 49 млн гривен.

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