Головному психіатру ЗСУ Друзю обрали запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад мільйон доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

Так, суд погодив клопотання прокурорів щодо його взяття під варту на 60 днів із заставою 49 млн гривень. Такий ж запобіжний захід просили для Друзя і прокурори.

Друзь був присутній на засіданні. Адвокат Друзя повідомляв, що той знаходиться у вкрай тяжкому стані в авто "швидкої", "під крапельницями".

Надалі, як зазначає видання, Друзь буде перебувати під вартою в лікувальній установі.

Своєю чергою, його адвокати заявляли, що затримання Друзя було незаконним, бо ще вчора Друзя нібито виписали з реанімаційного відділення. Вони просили запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту.