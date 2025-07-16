Головного суперника Ердогана на виборах засудили до майже 2 років увʼязнення
Мера Стамбулу та конкурента президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана на виборах Екрема Імамоглу засудили до одного року і восьми місяців увʼязнення. Його визнали винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politika Haber.
Як повідомляється, суд виправдав Імамоглу за звинуваченням у "підбурюванні до переслідування" прокурора, але засудив його до 2 місяців і 15 днів ув’язнення за "погрози", а також до одного року і 5 місяців за "образу державного службовця".
Оскільки загальний строк ув’язнення не перевищив двох років, Імамоглу не заборонено займатися політичною діяльністю.
Водночас йому загрожує низка інших судових процесів, і залишається ризик, що йому все ж заборонять займатися політичною діяльністю.
Варто зазначити, що Імамоглу вважається головним суперником Ердогана, який править країною вже 22 роки. Наступні вибори президента в Туреччині мають відбутися у 2028 році, але можуть бути призначені раніше.
Арешт Імамоглу
Нагадаємо, 19 березня в Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є основним політичним опонентом президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Його підозрюють у корупції та пособництві терористичній організації - Робітничій партії Курдистану, хоча сам Імамоглу відкидає ці звинувачення.
Арешт політика спровокував масові протести в Стамбулі, Анкарі та інших містах країни. За добу під час протестів було затримано понад 300 осіб.
Влада попередила, що не дозволить виникнення хаосу та провокацій, а соціальна мережа Х (Twitter) заблокувала акаунти користувачів, які поширювали інформацію про акції протесту.
Суд ухвалив рішення взяти мера Стамбула під варту на час досудового розслідування.
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