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Главного соперника Эрдогана на выборах приговорили к почти 2 годам заключения

Турция, Среда 16 июля 2025 16:46
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Главного соперника Эрдогана на выборах приговорили к почти 2 годам заключения Фото: Экрем Имамоглу (facebook.com/imamamogluekrem)
Автор: Татьяна Степанова

Мэра Стамбула и конкурента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах Экрема Имамоглу приговорили к одному году и восьми месяцам заключения. Его признали виновным в "угрозах" главному прокурору Стамбула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politika Haber.

Как сообщается, суд оправдал Имамоглу по обвинению в "подстрекательстве к преследованию" прокурора, но приговорил его к 2 месяцам и 15 дням заключения за "угрозы", а также к одному году и 5 месяцам за "оскорбление государственного служащего".

Поскольку общий срок заключения не превысил двух лет, Имамоглу не запрещено заниматься политической деятельностью.

В то же время ему грозит ряд других судебных процессов, и остается риск, что ему все же запретят заниматься политической деятельностью.

Стоит отметить, что Имамоглу считается главным соперником Эрдогана, который правит страной уже 22 года. Следующие выборы президента в Турции должны состояться в 2028 году, но могут быть назначены раньше.

Арест Имамоглу

Напомним, 19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является основным политическим оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Его подозревают в коррупции и пособничестве террористической организации - Рабочей партии Курдистана, хотя сам Имамоглу отвергает эти обвинения.

Арест политика спровоцировал массовые протесты в Стамбуле, Анкаре и других городах страны. За сутки во время протестов были задержаны более 300 человек.

Власти предупредили, что не позволят возникновения хаоса и провокаций, а социальная сеть Х (Twitter) заблокировала аккаунты пользователей, которые распространяли информацию об акциях протеста.

Суд принял решение взять мэра Стамбула под стражу на время досудебного расследования.

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