Головний військовий шпиталь Москви переповнений, поранених везуть поїздами, - Атеш

У столиці РФ Москві головний військовий клінічний шпиталь ім. Н.М. Бурденко переповнений пораненими, і через брак місць для розміщення в палатах пацієнтів у цій медичній установі залишають у коридорах та їдальні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал кримського руху спротиву "Атеш".

"У головному шпиталі Москви спостерігаються проблеми, про які розповідає одне з внутрішніх джерел. Медичний заклад переповнений військовими", - розповіли представники підпілля.

Партизани зазначають, що на критичність ситуації вказує також той факт, що у шпиталі відмовляють у прийомі нових пацієнтів.

Так, військових РФ зі складу окупаційного контингенту, які отримали поранення під час бойових дій в Україні, повертають на фронт "без визнання їх інвалідами".

Представники Сил спротиву додають, що виплати за поранення "виявляються несвоєчасними або взагалі не надаються".

"За останніми даними, поранених продовжують доставляти до госпіталю поїздами. Обсяг перевезень настільки великий, що при вивантаженні носилки з постраждалими заповнюють весь перон, створюючи страшне видовище", - йдеться у публікації.

Партизани розповіли про переповненого головного військового госпіталю Москви (фото: t.me/atesh_ua)

Ситуація зі шпиталями в окупантів

Раніше у Центрі національного спротиву розповіли, що російські загарбники продовжують перетворювати лікарні на тимчасово окупованих територіях України на військові шпиталі. Також нещодавно інтервенти завезли групу лікарів із Росії.

Перед цим у Генеральному штабі ЗСУ зазначали, що війська РФ через брак місць у медустановах на тимчасово окупованих територіях під госпіталі переобладнують житлові будинки. Таким чином, вони, зокрема, не відходять від своєї тактики "живого щита", коли прикриваються місцевими.

Додамо, що про розширення мережі госпіталів говорить і той факт, що у тимчасово окупованому Криму росіяни дедалі більше лікарень переробляють під обслуговування військових.

Нагадаємо також, що з початку 2024 року загарбники відмовлятимуться у медичному обслуговуванні українцям, які не отримали паспорт РФ на окупованих територіях.