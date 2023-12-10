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Окупанти перетворили лікарні на шпиталі та завезли лікарів з РФ. ЦНС отримав списки медиків

Україна, Неділя 10 грудня 2023 18:55
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Окупанти перетворили лікарні на шпиталі та завезли лікарів з РФ. ЦНС отримав списки медиків Фото: ілюстративне (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти продовжують перетворювати лікарні на тимчасово окупованих територіях на військові шпиталі. Ба більше днями росіяни завезли групу лікарів з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, цивільні лікарні в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях перетворюються у військові шпиталі.

Для надання послуг залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України.

"Наприклад, нова група з 30 медиків прибула до тимчасово окупованого Маріуполя", - повідомили в центрі.

Однак, в ЦНС повідомили, що український рух спротиву вже отримав списки усіх медичних груп, які прибули на територію України з РФ.

"Кожен зі злочинців, які обмежили право цивільних громадян на медичні послуги - понесе справедливе покарання", - наголосили в ЦНС.

Терористичні методи РФ на окупованих територіях

Російські загарбники регулярно посилюють свій контроль на тимчасово окупованих територіях України.

Так, з 1 січня 2024 року окупанти заборонили на окупованих територіях рух автотранспорту з українськими номерами.

Крім того, з початку 2024 року загарбники відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям, які не отримали паспорт РФ на окупованих територіях.

Також російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання з мігрантів.

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