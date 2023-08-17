Бракує місць? Окупанти відбирають будинки та облаштовують у них госпіталі, - Генштаб

Війська РФ через брак місць у медустановах на тимчасово окупованих територіях під госпіталі переобладнують житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. У населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий госпіталь", - йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними українських військових, у цьому населеному пункті на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області

У тимчасово окупованому селі Михайлівка Запорізької області стався конфлікт між підрозділами російської армії. Перестрілку влаштували кадировці та дагестанці.

З обох сторін безповоротні втрати склали 20 військовослужбовців підрозділів РФ, поранених - понад 40. Командир кадировського підрозділу (ймовірно в званні полковника), як покарання, відправлений на передові позиції

Нагадаємо, раніше кадировці влаштували стрілянину в окупованому Урзуфі під Маріуполем, внаслідок чого загинули мирні жителі.