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Главный военный госпиталь Москвы переполнен, раненых везут поездами, - Атеш

Москва, Россия, Понедельник 11 декабря 2023 23:14
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Главный военный госпиталь Москвы переполнен, раненых везут поездами, - Атеш Фото: "Военный госпиталь" в Лефортово в Москве (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

В столице РФ Москве главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко переполнен ранеными, и из-за нехватки мест для размещения в палатах пациентов в этом медицинском учреждении оставляют в коридорах и столовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал крымского движения сопротивления "Атеш".

"В главном госпитале Москвы наблюдаются проблемы, о которых рассказывает один из внутренних источников. Медицинское учреждение переполнено военными", - рассказали представители подполья.

Партизаны отмечают, что на критичность ситуации указывает также тот факт, что в госпитале отказывают в приеме новых пациентов.

Так, военных РФ из состава оккупационного контингента, получивших ранения в ходе боевых действий в Украине, возвращают на фронт "без признания их инвалидами".

Представители Сил сопротивления добавляют, что выплаты за ранения "оказываются несвоевременными или вообще не предоставляются".

"По последним данным, раненых продолжают доставлять в госпиталь поездами. Объем перевозок настолько велик, что при выгрузке носилки с пострадавшими заполняют весь перрон, создавая жуткое зрелище", - говорится в публикации.

Партизаны рассказали о переполненном главном военном госпитале Москвы (фото: t.me/atesh_ua)

Ситуация с госпиталями у оккупантов

Ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что российские захватчики продолжают превращать больницы на временно оккупированных территориях Украины в военные госпитали. Также недавно интервенты завезли группу врачей из России.

Перед этим в Генеральном штабе ВСУ отмечали, что войска РФ из-за нехватки мест в медучреждениях на временно оккупированных территориях под госпитали переоборудуют жилые дома. Таким образом они, в частности, не отходят от своей тактики "живого щита", когда прикрываются местными.

Добавим, что о расширении сети госпиталей говорит и тот факт, что во временно оккупированном Крыму россияне все больше лечебниц переделывают под обслуживание военных.

Напомним также, что с начала 2024 года захватчики будут отказываться в медицинском обслуживании украинцам, не получившим паспорт РФ на оккупированных территориях.

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