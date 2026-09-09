Головний сюрприз презентації Apple: чому базового iPhone 18 не буде

Сьогодні, 9 вересня, Apple проведе традиційну осінню презентацію "Surprise and shine" - цього разу вперше під керівництвом нового CEO Джона Тернуса. Він змінив на посаді Тіма Кука, який став виконавчим головою ради директорів компанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Перший гнучкий iPhone Ultra та нові флагмани

Головною інтригою заходу називають анонс першого складного смартфона від Apple, який у мережі охрестили iPhone Ultra.

За даними авторитетних аналітиків, пристрій отримає зовнішній дисплей на 5,5 дюйма та внутрішній гнучкий екран на 7,8 дюйма, що за розмірами майже наближає його до iPad mini.

Серед ключових особливостей та мінусів майбутньої новинки виділяють:

Міцний шарнір та інтерфейс - за даними Марка Гурмана з Bloomberg, смартфон має надійну конструкцію та адаптовану планшетну систему;

Відсутність телеоб'єктива - камери пристрою можуть позбавити зум-об'єктива, що стане мінусом для фанатів Pro-лінійки;

Висока ціна - вартість гнучкої новинки очікується на рівні від 2000 доларів.

Окрім складного флагмана, на події очікується дебют лінійки iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. За натяками у промо-матеріалах старші моделі можуть отримати новий небесно-блакитний колір корпусу.

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Розділені релізи та оновлення смарт-годинників

Купувати базовий iPhone 18 цього вересня не вийде. Apple вирішила розділити анонси: доступніші моделі, включаючи базовий iPhone 18, друге покоління iPhone Air та бюджетний iPhone 18e, будуть представлені лише навесні 2027 року.

Традиційне оновлення торкнеться і лінійки смарт-годинників. Очікується дебют Apple Watch Series 12 та захищених Apple Watch Ultra 4.

Водночас версію SE 3 цього року оновлювати не будуть, оскільки вона отримала масштабний апгрейд у 2025 році.

Лінійка комп'ютерів також отримає осінній реліз: напередодні компанія вже показала нові Mac mini та Mac Studio на базі потужних чипів M6 та M5 Ultra, які з'являться у продажу з 22 вересня.