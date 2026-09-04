ua en ru
Пт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

iPhone Ultra за 3000 доларів: Apple готує найдорожчі смартфони в історії

12:13 04.09.2026 Пт
2 хв
Купертіно готується до збитків?
aimg Ольга Завада
iPhone Ultra за 3000 доларів: Apple готує найдорожчі смартфони в історії Apple готує найдорожчу лінійку смартфонів у історії (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Нові iPhone 18 Pro можуть суттєво подорожчати через різке зростання цін на пам’ять. За прогнозом аналітиків, базова модель із 256 ГБ коштуватиме від 1209 до 1319 доларів - на 10-20 відсотків дорожче за попередника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт TrendForce.

Чому ціни зростають?

З моменту виходу iPhone 17 Pro витрати Apple на закупівлю чипів пам'яті зросли на 400 відсотків.

Навіть попри спроби компанії домовитися про зниження цін на інші комплектуючі, компенсувати таке подорожчання виявилося практично неможливо.

Аналітики зазначають, що навіть за умови підвищення роздрібних цін Apple буде змушена погодитися на нижчу маржу прибутку та взяти на себе частину додаткових витрат, аби зберегти попит серед покупців.

Технічні оновлення iPhone 18 Pro

Попри вищу ціну, фірмові смартфони техногіганта отримають низку суттєвих апаратних покращень.

Яких саме?

Новий процесор: чіпсет Apple A20 Pro із вдосконаленою системою охолодження.

Камери: основна камера з 48-мегапіксельним датчиком і змінною діафрагмою, 48-мегапіксельний надширококутний модуль та 24-мегапіксельна фронтальна камера.

Пам'ять та дисплей: 12 ГБ оперативної пам'яті, від 256 ГБ до 2 ТБ флеш-пам'яті та LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц.

Акумулятор: збільшена ємність батареї для тривалішої автономності.

Читайте більше: Apple змінює Mac назавжди: Siri стає чатботом, Intel списують

Перший складаний iPhone Ultra: чи виправдана очікувана вартість?

Особливу увагу аналітики приділили абсолютно новій моделі - складаному iPhone Ultra.

Очікується, що базова ціна цієї моделі коливатиметься від 2099 до 2299 доларів. Водночас найдорожча конфігурація з накопичувачем на 2 терабайти може перетнути позначку в 3000 доларів.

При цьому, за даними джерел, складана модель не матиме окремого 48-мегапіксельного телеоб'єктива.

Читайте більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Apple iPhone Гаджети Смартфони
Новини
ЗСУ спростували фейк РФ про захоплення села Храпівщина на Сумщині
ЗСУ спростували фейк РФ про захоплення села Храпівщина на Сумщині
Аналітика
Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність