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Главный сюрприз презентации Apple: почему базового iPhone 18 не будет

10:16 09.09.2026 Ср
2 мин
Оправдаются ли слухи о долгожданном первом сложном iPhone?
aimg Ольга Завада
Главный сюрприз презентации Apple: почему базового iPhone 18 не будет Тернус впервые представит гибкий iPhone Ultra (фото: Unsplash)
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Сегодня, 9 сентября, Apple проведет традиционную осеннюю презентацию "Surprise and shine" - на этот раз впервые под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он сменил на должности Тима Кука, ставшего исполнительным председателем совета директоров компанії.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Первый гибкий iPhone Ultra и новые флагманы

Главной интригой мероприятия называют анонс первого сложного смартфона от Apple, который в сети окрестили iPhone Ultra.

По данным авторитетных аналитиков, устройство получит внешний дисплей на 5,5 дюйма и внутренний гибкий экран на 7,8 дюйма, что почти приближает его к iPad mini.

Среди ключевых особенностей и минусов будущей новинки выделяют:

Прочный шарнир и интерфейс - по данным Марка Гурмана из Bloomberg, смартфон имеет надежную конструкцию и адаптированную планшетную систему;

Отсутствие телеобъектива - камеры устройства могут лишить зум-объектива, что станет минусом для фанатов Pro-линейки;

Высокая цена - стоимость гибкой новинки ожидается на уровне от 2000 долларов.

Кроме складного флагмана, на событии ожидают дебют линейки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. По намекам в промоматериалах старшие модели могут получить новый небесно-голубой цвет корпуса.

Читайте больше: iPhone Ultra за 3000 долларов: Apple готовит самые дорогие смартфоны в истории

Разделенные релизы и обновление смарт-часов

Покупать базовый iPhone 18 этого сентября не получится. Apple решила разделить новости: более доступные модели, включая базовый iPhone 18, второе поколение iPhone Air и бюджетный iPhone 18e, будут представлены только весной 2027 года.

Традиционное обновление коснется и линейки смарт-часов . Ожидается дебют Apple Watch Series 12 и защищенных Apple Watch Ultra 4 .

В то же время версию SE 3 в этом году обновлять не будут, поскольку она получила масштабный апгрейд в 2025 году.

Линейка компьютеров также получит осенний релиз: накануне компания уже показала новые Mac mini и Mac Studio на базе мощных чипов M6 и M5 Ultra, которые появятся в продаже с 22 сентября.

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