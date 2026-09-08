Камери в AirPods та iPhone Ultra: головні сюрпризи майбутньої великої презентації Apple

Вже завтра Apple проведе щорічну вересневу презентацію, на якій очікується анонс першого складаного смартфона iPhone Ultra. Подія стане першим великим випробуванням для Джона Тернуса на посаді CEO.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Чого очікувати від iPhone Ultra?

Перший складаний смартфон від Apple розроблявся понад 5 років і, за даними витоків, коштуватиме понад 2000 доларів.

Згідно з аналітикою технічних оглядачів, пристрій буде оснащений зовнішнім екраном на 5,5 дюйма, який у розкладеному стані перетворюється на 7,8-дюймовий дисплей, схожий за розмірами на iPad.

Щоб зберегти тонкий корпус, розробникам довелося піти на певні технічні компроміси.

Смартфон позбувся телеоб'єктива - розробники залишили лише основну та ультраширококутну камери, а систему Face ID замінили на сканер Touch ID у бічній кнопці.

Ключові технологічні рішення гнучкого флагмана:

Дисплей отримав оновлену конструкцію, у якій складка на місці згину екрана практично непомітна.

Пристрій підтримує бездротову магнітну зарядку MagSafe та повноцінну багатозадачність із двома вікнами.

Операційною системою є iOS, а за продуктивність відповідає процесор, який використовується в ноутбуках MacBook Neo.

Преміальні моделі iPhone 18 та нові AirPods

Окрім складаного флагмана, Купертіно планує оновити стандартну лінійку смартфонів. Очікується, що Apple спочатку випустить преміальні версії iPhone 18 Pro та Pro Max, а базову модель представить через 6 місяців після вересневої події.

Суттєвих змін зазнає і лінійка аксесуарів завдяки інтеграції оновленого голосового помічника Siri на базі технологій Gemini. Також Apple готує нові розумні колонки HomePod і оновлені навушники.

У коді операційної системи macOS виявили згадки про AirPods з вбудованими камерами низької роздільної здатності.

Камери виконуватимуть роль "очей" для штучного інтелекту, дозволяючи аналізувати навколишній простір і зберігати візуальну інформацію за запитом користувача.

Нагадаємо, що велика презентація Apple запланована на 9 вересня о 20:00 за київським часом.