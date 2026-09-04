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Два iPhone, один номер: Apple нарешті вирішує проблему з eSIM

16:21 04.09.2026 Пт
2 хв
Розкрито нову фішку iOS 27
aimg Ольга Завада
Два iPhone, один номер: Apple нарешті вирішує проблему з eSIM Два iPhone зможуть працювати з однією eSIM в iOS 27 (фото: Pexels)
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Apple може вирішити головну проблему власників двох iPhone - постійне перенесення eSIM між смартфонами. В iOS 27 Купертіно готує спосіб використовувати один номер одразу на кількох пристроях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digital Trends.

Один номер для двох смартфонів

Нова функція під назвою iPhone Handoff дасть змогу перемикатися між двома iPhone, зберігаючи активним один і той самий номер телефону на обох пристроях.

Цікаво, що Apple коротко заанонсувала цю можливість ще під час WWDC 2026 у червні, але тоді вона загубилася серед сотень інших анонсів iOS 27.

Налаштування відбувається так:

  • У розділі "Стільниковий зв'язок" (Cellular) у налаштуваннях необхідно призначити один iPhone основним, а другий - супутнім (companion).
  • Основний профіль eSIM залишається на головному пристрої.
  • Другий смартфон отримує так звану "супутню eSIM" (companion eSIM), завдяки чому номер функціонує на обох гаджетах.

Це не є повним клонуванням стільникового профілю: саме основний iPhone продовжує повністю контролювати налаштування мережі.

Крім того, Apple реалізувала динамічне поширення геолокації. Замість того, щоб постійно транслювати місцезнаходження основного смартфона, система передає геопозицію з того пристрою, який активний у цей момент.

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Яка головна умова?

Запуск iPhone Handoff залежить не лише від програмного забезпечення Apple. Окрім наявності двох смартфонів з iOS 27, для роботи функції знадобиться відповідна підтримка з боку мобільного оператора.

За попередніми даними, першими підтримувати нову технологію почнуть оператори T-Mobile у США та Deutsche Telekom у Німеччині. Офіційний список партнерів Apple буде оголошено пізніше, тому доступність інструменту на старті суттєво відрізнятиметься залежно від країни та мережі.

Офіційний реліз iOS 27 очікується вже цього місяця. Саме тоді стане остаточно зрозуміло, які саме оператори та моделі iPhone підтримуватимуть iPhone Handoff.

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