Головний радник Трампа попередив про "кінець США"

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив у неділю, що якщо Верховний суд США скасує масштабні глобальні тарифи, запроваджені за президентства Дональда Трампа, це стане "кінцем Сполучених Штатів".

Так він прокоментував рішення федерального апеляційного суду, який пізно ввечері в п’ятницю підтримав нижчестоящий суд у справі про незаконність тарифів відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Суд постановив, що ці тарифи не відповідають закону.

За словами Наварро, скасування тарифів знищить більшу частину доходів федерального бюджету, отриманих завдяки митам Трампа.

Так, лише у серпні доходи від тарифів склали близько 31 мільярда доларів, що становить понад 8% всіх готівкових надходжень до Казначейства США за місяць. Аналітики попереджають, що якщо рішення апеляційного суду набуде чинності, до 2034 фінансового року надходження від тарифної політики Трампа можуть скоротитися на 2 трильйони доларів, тобто втратити 71% впливу тарифів на бюджет.

Наварро наполягає, що тарифи були необхідні для протидії "надзвичайним ситуаціям", зокрема потоку фентанілу з-за кордону та торговельного дефіциту, і що вони можуть бути швидко скасовані, якщо ці загрози будуть усунуті.

Президент Трамп вже натякнув на апеляцію до Верховного суду, а адміністрація чинить максимальний тиск на суд і громадську думку, намагаючись підкреслити, що майбутнє американської торговельної політики стоїть на кону.