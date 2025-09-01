Главный советник Трампа предупредил о "конце США"

Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил в воскресенье, что если Верховный суд США отменит масштабные глобальные тарифы, введенные при президентстве Дональда Трампа, это станет "концом Соединенных Штатов".

Так он прокомментировал решение федерального апелляционного суда, который поздно вечером в пятницу поддержал нижестоящий суд по делу о незаконности тарифов в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Суд постановил, что эти тарифы не соответствуют закону.

По словам Наварро, отмена тарифов уничтожит большую часть доходов федерального бюджета, полученных благодаря пошлинам Трампа.

Так, только в августе доходы от тарифов составили около 31 миллиарда долларов, что составляет более 8% всех наличных поступлений в Казначейство США за месяц. Аналитики предупреждают, что если решение апелляционного суда вступит в силу, до 2034 финансового года поступления от тарифной политики Трампа могут сократиться на 2 триллиона долларов, то есть потерять 71% влияния тарифов на бюджет.

Наварро настаивает, что тарифы были необходимы для противодействия "чрезвычайным ситуациям", в частности потока фентанила из-за рубежа и торгового дефицита, и они могут быть быстро отменены, если эти угрозы будут устранены.

Президент Трамп уже намекнул на апелляцию в Верховный суд, а администрация оказывает максимальное давление на суд и общественное мнение, пытаясь подчеркнуть, что будущее американской торговой политики стоит на кону.