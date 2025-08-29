США вводять мита на всі імпортні посилки без винятків: як діятимуть правила

Скасування правила de minimis торкнеться мільйонів покупців та інтернет-магазинів по всьому світу. Під нові тарифи потраплять посилки з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У США 29 серпня остаточно набуває чинності скасування тарифного звільнення для посилок вартістю менше 800 доларів.

Протягом півроку діє перехідний період, у межах якого поштові служби можуть обрати сплату фіксованого мита від 80 до 200 доларів за посилку залежно від країни походження.

Агентство митниці та охорони кордонів США почне стягувати стандартні тарифні ставки на всі імпортні посилки, незалежно від їхньої вартості.

Це розширює рішення адміністрації Дональда Трампа скасувати правило de minimis для поставок з Китаю і Гонконгу, ухвалене раніше цього року.

Аргументи адміністрації Трампа

"Президент Трамп закриє смертоносну лазівку de minimis, що врятує тисячі американських життів, обмеживши потік наркотиків та інших небезпечних заборонених товарів, а також принесе до 10 млрд доларів на рік у вигляді митних зборів до скарбниці США", - заявив радник Білого дому з торгівлі Пітер Наварро.

"Це постійна зміна", - додав старший представник адміністрації, зазначивши, що будь-які спроби відновити пільги для партнерів по торгівлі приречені на провал.

Історія та причини змін

Правило de minimis діє з 1938 року і було підвищено з 200 до 800 доларів у 2015 році для підтримки малого бізнесу на онлайн-маркетплейсах. Однак після підвищення тарифів на китайські товари в перший термін Трампа прямі поставки з Китаю різко зросли, що призвело до зростання бізнесу компаній Shein і Temu.

Багато з цих посилок потрапляли в США без перевірок. Адміністрація також звинуватила пільгу в тому, що вона сприяла потраплянню фентанілу і його прекурсорів на американський ринок.

Масштаб проблеми і нові мита

За оцінками CBP, кількість посилок із використанням правила de minimis зросла майже в 10 разів - зі 139 млн у 2015 фінансовому році до 1,36 млрд у 2024 році. З травня, коли пільгу для Китаю та Гонконгу було скасовано, вже зібрано понад 492 млн доларів додаткових мит.

Повні тарифні ставки застосовуватимуться до всіх посилок, що доставляються через FedEx, UPS і DHL. Ці компанії будуть зобов'язані збирати мита та оформляти документи.

Умови для іноземних поштових служб

Іноземні поштові оператори зможуть або збирати мита залежно від вартості посилки, або вибрати фіксовані ставки. Згідно з новими правилами, це 80 доларів для країн із тарифами до 16% (Велика Британія, ЄС, Україна), 160 доларів для країн із тарифами 16-25% (Індонезія, В'єтнам) і 200 доларів для країн із тарифами понад 25% (Китай, Бразилія, Індія, Канада).

Але до 28 лютого 2026 року всі поштові служби мають перейти на повне нарахування мит залежно від вартості вмісту.

Можливі збої та винятки

Офіційні особи визнали, що деякі іноземні поштові служби вже призупинили відправлення посилок у США. Однак влада заявила, що працює з партнерами та поштовою службою США, щоб мінімізувати перебої.

Представники США повідомили, що Велика Британія, Канада та Україна підтвердили продовження доставки своїх посилок до Америки.