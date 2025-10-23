UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Синагога на Подолі в Києві потрапила під удар дрона: головний рабин показав відео

Фото: росіяни атакували синагогу в Києві (facebook.com Сергій Крук)
Автор: Каріна Левицька

Під час нічної атаки Росії на Подолі постраждали будівля синагоги та житловий будинок поруч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного рабина України Моше Асмана.

Головний рабин України Моше Асман показав наслідки удару, зазначивши, що влучання сталося неподалік місця, де зазвичай збираються люди на молитву.

 

Атаки на Україну

Нагадаємо, що вночі та вранці 22 жовтня Київ зазнав атаки російських дронів і ракет. Окупанти почали бити по місту від 4 ранку й унаслідок цього постраждали 29 осіб, включно з п'ятьма дітьми.

Усім їм було надано необхідну медичну допомогу.

А от вже у ніч на 23 жовтня у Києві та областях кілька разів оголошували повітряну тривогу.

Першого разу окупанти атакували столицю дронами. Так, у Подільському районі уламки дрона впали на дах житлового будинку. За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.

В Обонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком дрона. У Деснянському районі тим часом пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Під час даної атаки постраждали люди.

Вдруге оголошували повітряну тривогу через загрозу удару балістичних ракет.

За кілька хвилин Повітряні Сили додали уточнення про конкретну швидкісну ціль, яка спрямовується на місто Кременчук.

Українців закликали негайно перейти у безпечні місця і дотримуватися інструкцій цивільного захисту до завершення тривоги.

Зазначимо, що жителям Києва, чиє майно постраждало через ворожі атаки, надано можливість отримати всю необхідну допомогу та підтримку через спеціального чат-бота "єОпора", про що повідомив начальник Київської міської військової адміністрації в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПоділВійна Росії проти УкраїниОкупанти