Синагога на Подолі в Києві потрапила під удар дрона: головний рабин показав відео

Атаки на Україну

Нагадаємо, що вночі та вранці 22 жовтня Київ зазнав атаки російських дронів і ракет. Окупанти почали бити по місту від 4 ранку й унаслідок цього постраждали 29 осіб, включно з п'ятьма дітьми.

Усім їм було надано необхідну медичну допомогу.

А от вже у ніч на 23 жовтня у Києві та областях кілька разів оголошували повітряну тривогу.

Першого разу окупанти атакували столицю дронами. Так, у Подільському районі уламки дрона впали на дах житлового будинку. За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.

В Обонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком дрона. У Деснянському районі тим часом пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Під час даної атаки постраждали люди.

Вдруге оголошували повітряну тривогу через загрозу удару балістичних ракет.

За кілька хвилин Повітряні Сили додали уточнення про конкретну швидкісну ціль, яка спрямовується на місто Кременчук.

Українців закликали негайно перейти у безпечні місця і дотримуватися інструкцій цивільного захисту до завершення тривоги.

Зазначимо, що жителям Києва, чиє майно постраждало через ворожі атаки, надано можливість отримати всю необхідну допомогу та підтримку через спеціального чат-бота "єОпора", про що повідомив начальник Київської міської військової адміністрації в Telegram.