Синагога на Подоле в Киеве попала под удар дрона: главный раввин показал видео

Атаки на Украину

Напомним, что ночью и утром 22 октября Киев подвергся атаке российских дронов и ракет. Оккупанты начали бить по городу с 4 утра и в результате этого пострадали 29 человек, включая пять детей.

Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

А вот уже в ночь на 23 октября в Киеве и областях несколько раз объявляли воздушную тревогу.

В первый раз оккупанты атаковали столицу дронами. Так, в Подольском районе обломки дрона упали на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.

В Обонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком дрона. В Деснянском районе тем временем повреждения получил многоквартирный дом. Во время данной атаки пострадали люди.

Второй раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистических ракет.

За несколько минут Воздушные Силы добавили уточнения о конкретной скоростной цели, которая направляется на город Кременчуг.

Украинцев призвали немедленно перейти в безопасные места и придерживаться инструкций гражданской защиты до завершения тревоги.

Отметим, что жителям Киева, чье имущество пострадало из-за вражеских атак, предоставлена возможность получить всю необходимую помощь и поддержку через специального чат-бота "еОпора", о чем сообщил начальник Киевской городской военной администрации в Telegram.