ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Головний порт Литви готовий відвантажувати українське зерно, але є нюанс

Новость на русском →
Середа 19 липня 2023 10:26
Головний порт Литви готовий відвантажувати українське зерно, але є нюанс Ілюстративне фото: головний порт Литви готовий відвантажувати українське зерно, але є нюанс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найбільший порт Литви Клайпеда міг би відвантажити 10 млн тонн українського зерна, але логістика доставки вантажу до узбережжя Балтії залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Клайпедського порту Альгіса Латакаса, якого цитує LRT.

"Є величезна проблема, оскільки це пов'язано з багатьма речами, різними країнами, різними домовленостями, різними інтересами і так далі. Якщо це питання буде вирішено, Клайпеда зможе забезпечити 100-відсоткове обслуговування частини українського зерна вже сьогодні", - сказав він.

За його словами, поточна потужність порту становить 10-15 млн тонн зерна, в тому числі експорт литовського зерна становить близько 3,5 млн тонн.

Додамо, що раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна шукатиме альтернативні шляхи експорту зерна в Балтійському морі.

Росія вийшла з "зернової угоди"

17 липня Росія заявила, що виходить з "зернової ініціативи" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому варто зазначити, що Росія декілька місяців заважала стабільній роботі "зернового коридору". Вона блокувала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава вже розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва зерновий коридор
NEWS
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію