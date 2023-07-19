Головний порт Литви готовий відвантажувати українське зерно, але є нюанс

Найбільший порт Литви Клайпеда міг би відвантажити 10 млн тонн українського зерна, але логістика доставки вантажу до узбережжя Балтії залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Клайпедського порту Альгіса Латакаса, якого цитує LRT .

"Є величезна проблема, оскільки це пов'язано з багатьма речами, різними країнами, різними домовленостями, різними інтересами і так далі. Якщо це питання буде вирішено, Клайпеда зможе забезпечити 100-відсоткове обслуговування частини українського зерна вже сьогодні", - сказав він.

За його словами, поточна потужність порту становить 10-15 млн тонн зерна, в тому числі експорт литовського зерна становить близько 3,5 млн тонн.

Додамо, що раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна шукатиме альтернативні шляхи експорту зерна в Балтійському морі.

Росія вийшла з "зернової угоди"

17 липня Росія заявила, що виходить з "зернової ініціативи" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому варто зазначити, що Росія декілька місяців заважала стабільній роботі "зернового коридору". Вона блокувала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава вже розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

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